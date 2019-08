Đoković, Federer in Williamsova zanesljivo čez prve ovire

New York, 27. avgusta - V New Yorku se je v ponedeljek začelo odprto prvenstvo ZDA z nagradnim skladom 57,238 milijona dolarjev. Prvi teniški igralec sveta, Srb Novak Đoković, tretji nosilec Švicar Roger Federer in ameriška teniška zvezdnica Serena Williams v prvem krogu niso imeli težav in so se zanesljivo uvrstili v nadaljevanje zadnjega grand slama sezone.