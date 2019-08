Federer se je že uvrstil na zaključni teniški turnir leta

New York, 27. avgusta - Švicar Roger Federer se je še sedemnajstič uvrstil na zaključni teniški turnir sezone, na katerem je šestkrat tudi zmagal. To mu je omogočila njegova zmaga v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer je 38-letni tretji nosilec premagal Indijca Sumita Nagala s 4:6, 6:1, 6:2 in 6:4.