Newyorške borze končale z rastjo

New York, 26. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Po padcih minuli teden so vlagatelji danes pozdravili izjave predsednika ZDA na vrhu G7 v Franciji, s katerimi je nakazal na skorajšnje nadaljevanje trgovinskih pogajanj s Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.