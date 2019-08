Đoković zanesljivo v drugi krog

New York, 26. avgusta - Srbski teniški igralec Novak Đoković je zanesljivo začel nastope na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Branilec lanskega naslova in prvi lopar na svetu je v uvodnem krogu turnirja z nagradnim skladom 57,238 milijona dolarjev po uri in 52 minutah premagal Španca Roberta Carballesa Baena s 6:4, 6:1 in 6:4.