Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti odpravljene

Blagovica, 26. avgusta - Na štajerski avtocesti, kjer sta bila zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Blagovico in Podmiljem proti Celju, zaradi česar so nastajali zastoji, je promet znova normalno stekel. Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko, so posledice prometne nesreče že odpravili.