Ljubljanska borza: Indeks zdrsnil za skoraj pol odstotka

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,47 odstotka in se ustalil pri 857,53 točke. Borzni posredniki so ustvarili za skupno 830.170 evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Zavarovalnice Triglav, podobno veliko je bilo tudi povpraševanje po delnicah Cinkarne Celje in Krke.