Policisti prijeli dva tujca pri nezakonitem prevozu ljudi čez mejo

Koper, 26. avgusta - Policisti so konec tedna na ilirskobistriškem območju obravnavali dva voznika, ki sta prevažala tujce, ki so nezakonito prišli v državo. Oba sta po zaslišanju napotili v pripor. Tam sta se znašla tudi tujca, ki sta z ukradenim avtom bežala v Italijo. Prijeli so ju v Trstu in pripeljali v Slovenijo, kjer je preiskovalni sodnik zanju odredil pripor.