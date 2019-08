Boris Pahor ob 106. rojstnem dnevu: Biti zaveden pomeni biti zaveden v sebi

Ljubljana, 26. avgusta - V ljubljanski knjigarni Konzorcij so se poklonili pričevalcu 20. stoletja, zamejskemu pisatelju Borisu Pahorju. Ob njegovem 106. rojstnem dnevu sta srečanje pripravili Mladinska knjiga in Cankarjeva založba. Pahor je ob tem spomnil na svojo najbolj znano knjigo Nekropola, v kateri je opisal taboriščno izkušnjo, in opomnil na zvestobo identiteti.