Pripadniki Nata danes in jutri preko Slovenije na vajo v Romunijo

Ljubljana, 26. avgusta - Pripadniki Nata bodo zaradi udeležbe na mednarodni vojaški vaji v Romuniji danes in v torek potovali preko ozemlja Slovenije iz smeri Italije proti Romuniji. Zaradi premika bo danes nekoliko povečan promet vojaških vozil na relaciji mejni prehod Fernetiči-Murska Sobota med 13. in 18. uro ter v torek med 7. in 9. uro proti mejnemu prehodu Pince.