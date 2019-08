Teslo mogoče naročiti tudi v Slovenijo

Ljubljana, 26. avgusta - Avtomobile ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla je po novem mogoče naročiti tudi v Slovenijo. Obenem so naročila omogočili tudi Poljakom, Madžarom in Romunom. Naročiti je mogoče tako model 3 kot tudi S in X. Ljubljani najbližji servisni center za tesle je trenutno sicer v Gradcu.