Celjska bolnišnica: Sanacijska sredstva smo porabili skladno z zakonom

Celje, 26. avgusta - V celjski bolnišnici so prepričani, da so sredstva za sanacijo leta 2017 porabili skladno z zakonom. Če pa bo inšpekcijski organ zahteval vračilo teh sredstev, bodo uporabili vsa pravna sredstva, so danes povedali v bolnišnici. Časnik Delo namreč poroča, da je bolnišnica plačevala račune po 30. novembru 2017, ki pa jih ne bi smela.