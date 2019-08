Na Nizozemsko zaradi brexita sedeže preselilo že 100 podjetij

Amsterdam, 26. avgusta - Okoli 100 mednarodnih družb je zaradi brexita sedeže že preselilo na Nizozemsko, še 325 pa se jih zanima za selitev, so sporočili iz nizozemske državne agencije za tuje naložbe. Tamkajšnji mediji so poročali, da je samo prvih 62 družb, ki je sedeže že preselilo, na Nizozemskem ustvarilo 2500 delovnih mest in za naložbe namenilo 310 milijonov evrov.