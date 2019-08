Na Kaninu zadovoljni s poletno sezono

Bovec, 26. avgusta - Na Kaninu so zadovoljni z letošnjo poletno sezono. S kabinsko žičnico so doslej prepeljali že 25.000 obiskovalcev, sezona pa bo trajala do 15. septembra. Zaključiti jo morajo zaradi nujnega remonta krožno-kabinske žičnice ter se nato pripraviti na prihajajočo zimsko sezono, je za STA povedal direktor Sončnega Kanina Rok Ovsenik.