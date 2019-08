Ugrabiteljema 79-letnega Belokranjca po eno leto in devet mesecev zapora

Novo mesto, 26. avgusta - Ugrabiteljema 79-letnega Belokranjca je novomeško sodišče izreklo po eno leto in devet mesecev zapora, po prestani kazni ju bodo za pet let izgnali iz države. Osemnajstletni Alžirec in 25-letni Maročan sta se na zaslišanju opravičila ugrabljenemu in Sloveniji ter dogodek obžalovala, češ da sta imela zaradi dolgotrajne poti v Evropo psihične težave.