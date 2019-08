Ljubljanska borza z rahlo rastjo

Ljubljana, 26. avgusta - Večina tečajev pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi je dopoldne pri izhodiščni vrednosti, indeks SBI TOP pa je do 11.15 pridobil 0,02 odstotka. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice Krke, s katerimi so doslej opravili za 230.000 evrov prometa. Nekoliko več povpraševanja je še po delnicah Zavarovalnice Triglav.