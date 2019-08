Levica za čimprejšnji dvig minimalne urne postavke študentov zahteva nujno sejo odbora za finance

Ljubljana, 26. avgusta - Levica je danes vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za finance. S tem želijo delavcem študentom zagotoviti čimprejšnji dvig minimalne urne postavke na pet evrov neto, uvedbo usklajevanja z rastjo minimalne plače in priznanje pravice do dodatka za delo ponoči, ob nedeljah in dela prostih dnevih, je povedal poslanec Levice Miha Kordiš.