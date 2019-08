Plavajoči grad letos potuje po Istri

Koper, 26. avgusta - Organizatorji festivala Plavajoči grad so se po izgubi društvenih prostorov v Pristavah gradu Snežnik odločili za nov koncept. Festival, ki se začenja danes, bo prvič potoval po štirih istrskih vaseh, se za en dan ustavil v Kopru in nato v soboto zaključil na gradu Snežnik in vasici Kozarišče. Koncept izhaja iz sorodnega festivala Kavč v Ljubljani.