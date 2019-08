Most med Rušami in Selnico ob Dravi čez dve leti v obnovo

Ruše, 31. avgusta - Most čez reko Dravo med Rušami in Selnico ob Dravi naj bi dočakal obnovo. "Izdelana je projektna dokumentacija za temeljito rekonstrukcijo mostu. Celovita rekonstrukcija se bo izvedla predvidoma v letu 2021, ko bodo pridobljena vsa zemljiškoknjižna dokazila in ko bodo zagotovljena finančna sredstva za gradnjo," pravijo na DRSI.