Azijske borze krepko navzdol

Tokio, 26. avgusta - Indeksi na azijskih borzah so po petkovi zaostritvi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko danes potonile. Peking je napovedal nove carine na dodatnih 75 milijard dolarjev ameriškega uvoza v državo, predsednik ZDA Donald Trump pa je napovedal hiter odziv in ameriška podjetja pozval, naj najdejo alternativno rešitev proizvodnji na Kitajskem.