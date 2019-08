Raonić zaradi poškodb odpovedal OP ZDA

New York, 26. avgusta - Miloš Raonić, dvaindvajseti igralec svetovne teniške lestvice iz Kanade, je zaradi poškodb odpovedal nastop na odprtem prvenstvu ZDA, so sporočili organizatorji grand slama v New Yorku. Osemindvajsetletnik zaradi poškodb ni igral od drugega kroga turnirja v Montrealu v začetku tega meseca, manjkal pa je tudi na odprtem prvenstvu Francije.