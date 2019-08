Beljačanom blejski turnir, Ljubljančani drugi

Bled, 25. avgusta - S finalom med beljaškim VSV in SŽ Olimpijo se je danes končala letošnja poletna liga na Bledu. Zmagali so Beljačani, ki so v finalu z 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) premagali SŽ Olimpijo. Tretje mesto je osvojil madžarski Fehervar po zmagi nad Sijem Acronijem Jesenicami s 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).