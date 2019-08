Lodž, 25. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v šestem poskusu prišla do prve zmage na evropskih prvenstvih. Po treh neuspešnih poskusih na prvenstvu leta 2014 in letošnjih porazih proti Poljski in Belgiji je v Lodžu gladko premagala Portugalsko s 3:0 (21, 20, 9).