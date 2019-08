V Prekmurju predstavili hibridno e-kočijo

Murska Sobota, 25. avgusta - Partnerji v okviru slovensko-avstrijskega čezmejnega projekta so razvili hibridno e-kočijo na električni pogon, ki so jo danes predstavili v dvorcu Rakičan. V kočijo je vgrajen električni motor s hranilnikom energije, ki konjem omogoča lažjo vleko ter tako tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb.