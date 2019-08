V Hongkongu znova protivladni protesti in spopadi s policijo

Hongkong, 25. avgusta - V Hongkongu se tudi danes nadaljujejo protivladni protesti, ki so se ponekod sprevrgli v spopade med protestniki in policijo. Ta je znova uporabila solzivec. Protestniki v tej nekdanji britanski koloniji, ki menijo, da so njihove pravice in svoboščine ogrožene, vztrajajo pri svojih zahtevah in kritiki oblasti v Pekingu.