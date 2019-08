Ujeti potniki na cesti Črna-Šoštanj že dobili svoja vozila in nadaljevali pot

Črna na Koroškem, 25. avgusta - Potniki, ki so v soboto popoldne zaradi več plazov ostali ujeti na cesti Črna na Koroškem-Šoštanj in so kasneje prenočili v Črni, so že prišli do svojih vozil in so že na poti proti svojim ciljem, je danes za STA povedala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Pristojni cesto čistijo in je po besedah županje delno že prevozna.