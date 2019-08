Izraelska vojska napadla iranske cilje v Siriji

Jeruzalem/Bejrut, 25. avgusta - Izraelska vojaška letala so v soboto izvedla napad na iranske tarče v Siriji, s čimer so iranskim silam preprečila načrtovani napad na Izrael z brezpilotnimi letali, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila izraelska vojska. Iz Libanona pa so danes poročali o dveh izraelskih dronih, ki sta padla na prestolnico Bejrut.