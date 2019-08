Mlade slovenske košarkarice evropske prvakinje do 16 let

Sofija, 25. avgusta - Reprezentanca deklet v mladinski konkurenci do 16 let je v finalu evropskega prvenstva v košarki zanesljivo premagala Portugalsko z izidom 71:56 in brez izgubljene tekme osvojila zlato medaljo. Mlade slovenske košarkarice so v Sofiji dosegle zgodovinski uspeh ter Sloveniji poleg izjemnega prvega mesta priigrale napredovanje v divizijo A.