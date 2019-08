Bled, 24. avgusta - Prvi večni slovenski hokejski derbi med SŽ Olimpijo in Sij Acroni Jesenicami so dobili Ljubljančani. Na Mednarodni hokej ligi so državni prvaki tekmece premagali s 4:1 (0:1, 4:0, 0:0), to pa pa predvsem po zaslugi druge tretjine, v kateri so dosegli štiri gole.