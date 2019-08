Astani uvod Vuelte, Roglič po padcu izgubil 40 sekund

Murcia, 24. avgusta - Kolesarji kazahstanske ekipe Astane so zmagovalci prve etape dirke po Španiji. Moštveni kronometer v Torrevieji v dolžini 13,4 kilometra so dobili pred Deceuninck-Quickstepom ter Sunwebom. Prvi bo rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku nosil Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Primož Roglič z Jumbo-Vismo se je znašel na tleh in izgubil 40 sekund.