Poročila o neurjih prihajajo s številnih koncev države

Ljubljana/Muta/Vuzenica/Novo mesto/Domžale/Kozina/Sežana, 24. avgusta - Močnejše nevihte z nalivi, točo, vetrom in udari strel so se danes razbesnele nad številnimi deli Slovenije. O njih poročajo vse od zaledja obale in Krasa, Notranjske in Dolenjske prek Gorenjske, osrednje Slovenije do Koroške. Najhujše posledice so prav na Koroškem.