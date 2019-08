Macron in Trump našla "stične točke" glede Irana, amazonskega pragozda in trgovine

Biarritz, 24. avgusta - Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov ameriški kolega Donald Trump sta na današnjem kosilu pred začetkom vrha skupine sedmih najrazvitejših držav G7 v Biarritzu našla stične točke glede iranskega jedrskega programa, požarov v amazonskem pragozdu in trgovine, so sporočili iz urada francoskega predsednika.