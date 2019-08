Pivčeva in komisar Hogan zadovoljna z Agro

Gornja Radgona, 24. avgusta - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan sta po ogledu sejma Agra pohvalila organizatorje in kot uspešno ocenila srečanje ministrskih delegacij v Sloveniji, obenem pa opozorila na velik pomen znanja v kmetijstvu.