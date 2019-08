Močnejši nevihti v zaledju obale in na Koroškem

Koper/Kozina/Muta/Vuzenica, 24. avgusta - O močnejši nevihti poročajo iz zaledja Kopra oz. z območja Kraškega roba, zaradi nje pa je prišlo tudi do izpada elektrike na železniški progi. Močnejša nevihta se je razbesnela tudi na območju Vuzenice in Mute, kjer hudourniki in potoki poplavljajo, plaz pa je zaprl koroško progo.