Petkov umor v Ljubljani posledica dalj časa trajajočega spora med sorodniki

Ljubljana, 24. avgusta - Po petkovem streljanju na območju Ježice, v katerem je umrl 48-letnik, ljubljanski kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje umora. Po do zdaj zbranih informacijah je bil motiv za dejanje dalj časa trajajoč spor med sorodniki. Osumljenca so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovednih drog, so sporočili s PU Ljubljana.