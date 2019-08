Newyorške borze s četrtim zaporednim tedenskim padcem

New York, 24. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so minuli trgovalni teden že četrtič zapored zaključili s padci. Po razmeroma mirnih štirih dneh, po katerih so bili tečaji najpomembnejših delnic v povprečju v zelenem območju, je sledil turbulentni petek, ko so ob vnovični zaostritvi kitajsko-ameriških trgovinskih odnosov indeksi strmoglavili.