Objavljen razpis za strokovnega direktorja celjske bolnišnice

Celje, 24. avgusta - Svet Splošne bolnišnice Celje je razpisal prosto delovno mesto strokovnega direktorja za mandatno dobo štirih let. Kot je razvidno iz vsebine razpisa na spletni strani bolnišnice in v dnevnem časopisju, lahko kandidati prijave pošljejo do 2. septembra, o izboru pa bodo obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.