Ptuj kot prestolnica poezije pred zadnjimi festivalskimi dogodki

Ptuj, 24. avgusta - Na Ptuju danes potekajo še zadnji dogodki v okviru letošnjega 23. festivala Dnevi poezije in vina. Dopoldne bo minilo v znamenju pesniške promenade, ki bo stari del mesta spremenila v stičišče poezije, glasbe in plesa, za zaključek pa bosta na sporedu še eno večerno branje poezije in koncert.