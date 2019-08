Avstralski košarkarji končali ameriški niz 78 tekem brez poraza

Melbourne, 24. avgusta - Košarkarski reprezentanci Avstralije in ZDA, ki se pospešeno pripravljata na prihajajoče svetovno prvenstvo, sta v Melbournu odigrali še drugo pripravljalno tekmo. To so z 98:94 dobili Avstralci, ki so tako prvič v zgodovini premagali svetovne prvake Američane, s tem pa tudi prekinili njihov niz nepremaganosti, ki so ga držali 78 tekem.