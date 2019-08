Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte

Ljubljana, 24. avgusta - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, možni so tudi krajevni nalivi. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.