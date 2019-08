Ramos ne bo sodil sestrama Williams

New York, 24. avgusta - Portugalski teniški sodnik Carlos Ramos na prihajajočem OP ZDA ne bo sodil dvobojev sester Serene in Venus Williams, so potrdili sodniki na turnirju v New Yorku. Odločitev je posledica lanskega finalnega dvoboja med mlajšo od sester Williams in Japonko Naomi Osaka, ko se je Američanka z Ramosom hudo sprla.