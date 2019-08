New York, 23. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile s padci. Za slabo voljo med vlagatelji je danes poskrbel predsednik ZDA Donald Trump, ki je v prek Twitterja napadel Kitajsko in napovedal hiter odziv na napoved Pekinga o novih carinah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.