Vipavska hitra cesta bo zaradi meritev burje ponovno delno zaprta, župana proti

Ljubljana/Vipavska dolina, 26. avgusta - Dars bo po postavitvi testnih polj s protivetrno zaščito zaradi meritev hitrosti burje za daljše obdobje spet zaprl vozna pasova na vipavski hitri cesti. Ajdovski in vipavski župan Tadej Beočanin in Goran Kodelja tej nameri nasprotujeta in pozivata k iskanju alternativnih rešitev.