V strelskem obračunu v Ljubljani umrla ena oseba, osumljenca že prijeli

Ljubljana, 23. avgusta - Na območju Bežigrada v Ljubljani je okoli 19. ure prišlo do streljanja. Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je za posledicami uporabe strelnega orožja umrla ena oseba, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Kot so pojasnili, so osumljenca že prijeli.