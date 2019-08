Več evropskih držav ob obletnici obsodilo pakt Ribbentrop-Molotov

Riga/Hongkong/Varšava, 23. avgusta - Poljska, Romunija, Latvija, Litva in Estonija so danes skupaj obsodile pakt Ribbentrop-Molotov, v skladu s katerim sta si takratna nacistična Nemčija in Sovjetska zveza pred 80 leti razdelili interesna območja v Evropi. Omenjene države so bile tarča invazije Sovjetske zveze in so več desetletij preživele pod njeno totalitarno vladavino.