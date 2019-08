Hrvaški premier obljubil ukrepanje po napadih na Srbe v Kninu

Zagreb, 23. avgusta - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes dejal, da želijo angažirati vse policijske zmogljivosti pri iskanju in kaznovanju oseb, ki so v sredo zvečer preteple hrvaške državljane srbske narodnosti v krajih Uzdolje in Đevrske na območju Knina. Policija je potrdila, da so prijeli dve osebi zaradi žalitve Srbov v kraju Đevrske.