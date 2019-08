Delnice na Ljubljanski borzi ta teden v povprečju padle

Ljubljana, 23. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je ta teden izgubil 0,19 odstotka, vlagatelji pa so opravili za okoli 5,5 milijona evrov prometa. Med blue chipi prve kotacije so največji padec zabeležile delnice Zavarovalnice Triglav. Teden so sicer zaznamovale objave poslovnih rezultatov nekaterih podjetij.