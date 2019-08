Evropski dnevi judovske kulture bodo predstavili judovsko dediščino

Ljubljana/Maribor, 25. avgusta - V Mariboru, Ljubljani, Negovi, Lendavi in Murski Soboti bo od danes do 18. septembra potekala vrsta dogodkov v sklopu Evropskih dnevov judovske kulture. Vseevropski projekt bo obiskovalcem prireditev že dvajseto leto zapored ponudil poglobljen vpogled v posamezne vidike judovske kulture in dediščine.