Sirske vladne sile obkolile turško nadzorno točko

Damask, 23. avgusta - Sirske vladne sile so danes obkolile nadzorno točko turške vojske v kraju Morek, potem ko so na severu pokrajine Hama prevzele nadzor nad več mesti in vasmi, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Turčija se je že odzvala in opozorila, da turške enote nadzorne točke ne bodo zapustile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.