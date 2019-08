V Rovtah spominska maša in slovesnost za pobite domobrance ter žrtve vojn

Rovte, 25. avgusta - Območni odbor Nove slovenske zaveze Rovte in župnija Rovte danes popoldne pripravljata spominsko mašo in slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve 1. in 2. svetovne vojne ter žrtve vojne za Slovenijo. Mašo bo vodil upokojeni nadškof Anton Stres, govornik na spominski slovesnosti pa bo Janez Zorec.