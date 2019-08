Za naložbe v namakalne sisteme na voljo tri milijone evrov nepovratnih sredstev

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo tretji javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Za naložbe je na voljo tri milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je zmanjšati občutljivost kmetijstva na podnebne spremembe ter zagotavljaje stabilnega in kakovostnega pridelka.